Около нуля градусов и небольшие осадки ожидаются в среду в Московском регионе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Небольшие осадки в виде снега и дождя ожидаются в Москве и Подмосковье в среду. По информации Гидрометцентра, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Небольшие осадки. Местами гололед. Гололедица", - говорится в сообщении. Днем температура в Москве будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью опустится до минус 4 градусов.

В Подмосковье днем температура может опуститься до минус 4 градусов, ночью - до минус 7 градусов.

В среду в Московском регионе ожидается южный и юго-западный ветер 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.