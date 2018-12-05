Третий сезон зимней образовательной программы начнется на ВДНХ в Москве 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новый сезон Зимней образовательной программы стартует на ВДНХ в Москве 7 декабря. Посетителям выставки до 10 марта будут доступны бесплатные лекции и встречи с ведущими историками, писателями, искусствоведами, философами, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"7 декабря в 19:00 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" старт зимней образовательной программе дадут литературные чтения "Тургеневский юноша". Автор и режиссер проекта Алиса Гребенщикова вместе с актерами театра "Около" увлекут зрителей в мир произведений И. С. Тургенева, предложив новый взгляд на творчество великого писателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в наступающем сезоне продолжатся театральные премьеры и открытые репетиции труппы Театра Романа Виктюка, цикл лекций и мастер-классов по психологии Московского института гештальта и психодрамы, курс лекций об итальянском Возрождении историка искусств Рены Махмудовой. Кроме того, пройдут музыкально-образовательные концерты, посвященные рождению, эволюции и современности синтезаторной и классической музыки.

Также, по данным пресс-служба ВДНХ, в преддверии зимних праздников для посетителей подготовят специальную программу, в которую войдут серии тематических мастер-классов, спектакли и концерты, в том числе семейные постановки по произведениям Чарльза Диккенса. Частью зимней образовательной программы станет акция "Новогодний сбор подарков" для пожилых людей.

"За три года существования программа "Знание. ВДНХ" стала важной частью образовательного направления в работе выставки. Она предполагает самые разные познавательные форматы: лекции, мастер-классы, спектакли, литературные чтения, концерты, кинопоказы. Запланированы и специальные события, приуроченные к праздникам и памятным датам, например, ко Дню студента, Международному дню танго и другим. Завершится зимний сезон ярким празднованием Масленицы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.

О программе

Образовательная программа "Знание. ВДНХ" проводится с 2016 года, в ней есть летние и зимние сезоны. За три летних сезона ее мероприятия посетили более 38,5 тыс. человек, проведено свыше 495 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов.

Основной локацией последних сезонов программы стал лекторий павильона "Рабочий и колхозница" - современное мультифункциональное пространство, где проводятся лекции, концерты, встречи с экспертами, кинопоказы, спектакли и мастер-классы.

Мероприятия проходят на открытом воздухе на крыше павильона, а также во вновь открывшемся Летнем кинотеатре- лектории, "Доме ремесел" (павильон № 47), Шахматном клубе, обновленном Доме культуры и на других площадках ВДНХ.