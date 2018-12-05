Приют для животных сгорел в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Приют для животных "Счастливый друг" сгорел в Москве, были спасены не менее 20 содержавшихся там собак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве.

"К моменту прибытия пожарных подразделений в приют, расположенный по адресу: Нижние Мневники, 37, огонь распространился уже по всей его площади. Администрация учреждения вынесла оттуда как минимум 20 собак, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.

В администрации приюта ТАСС подтвердили, что большая часть обитателей приюта была спасена. "У нас содержались не только собаки и кошки, но и дикие животные, в том числе птицы, всего несколько десятков зверей и птиц. Так вот, всех "дикарей" мы спасли, пернатых тоже успели вынести. Так что массовой гибели животных не произошло", - сказал представитель приюта.

Он добавил, что несколько кошек во время ЧП убежали. "Мы экстренно перевозим животных в новое здание", - заключили в приюте.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пожар произошел около 05:30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. м. "В результате ЧП обвалилась крыша здания. Сейчас пожар полностью ликвидирован.", - сказали в МЧС.