На 237 улицах в центре Москвы отменят бесплатную парковку по воскресеньям

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бесплатная парковка по воскресеньям с 15 декабря будет отменена на 237 улицах Москвы, сообщили в среду ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"Приказом утвержден перечень из 237 улиц, на которых отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям. На остальных улицах такое право продолжает действовать", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в департаменте сообщили, что с 15 декабря на некоторых улицах в центре Москвы вводятся новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, на улицах Тверская, Арбат, Петровка, Неглинная, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также вблизи бизнес-центра "Москва-сити" будет действовать максимальный тариф 380 рублей в час. Также на указанных улицах парковка в воскресенье станет платной.

Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут. После изменений власти рассчитывают освободить 15-20% парковочных мест в центре столицы.