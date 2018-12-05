Расписание поездов Ярославского направления скорректируют из-за стройки в Мытищах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расписание пригородных электричек Ярославского направления изменится в ближайшие три дня в связи со строительством пешеходного перехода в Мытищах, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"С 6 по 8 декабря в расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги будут внесены изменения. Это связано со строительством нового подземного пешеходного перехода в районе станции Мытищи, который соединит разделенные в этом месте железной дорогой разные части города", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что между станциями Мытищи и Болшево идет строительство дополнительного третьего главного пути, который в перспективе позволит запустить дополнительные пригородные поезда. "Строительные работы пройдут в период специальных технологических "окон". Разрабатывая "окна", железнодорожники приложили все усилия, чтобы внести минимально возможные изменения в расписание электричек", - уточнили в пресс-службе.