В центре Москвы изменят движение автомобилей из-за фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Сытинскому переулку от Большой Бронной ул. до Тверского бульвара перекроют с 30 ноября по 14 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

"Перекрытие в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Участок: Сытинский пер. от Б. Бронной ул. до Тверского бульвара. Полное перекрытие", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, улица для автодвижения будет перекрыта с 30 ноября 2018 года по 14 января 2019 года.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино.