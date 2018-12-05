На синей ветке московского метро запустили поезд, посвященный волонтерам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный волонтерскому движению, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. "Поезд изменений: истории волонтеров" вышел на линию из электродепо "Митино", сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Новый тематический поезд, посвященный волонтерскому движению, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2019 года, за это время его смогут увидеть почти 1,3 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтерскому движению.

В пресс-службе отметили, что каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтерского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтерстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других.

На стенах вагонов размещены интересные факты и истории из жизни добровольцев, а также представлены проекты, фотографии и цитаты волонтеров из разных городов и регионов страны. Кроме того, в каждом вагоне тематического поезда размещена подробная информация о том, как стать волонтером.

Московский метрополитен регулярно запускает тематические поезда в честь праздничных и важных событий. Среди них составы, посвященные Дню города, фестивалям "Времена и эпохи", "Путешествие в рождество", "Московская весна A Cappella".