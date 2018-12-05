Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в центре Москвы

"Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах", - говорится в сообщении.

Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15.12 будут дежурить сотрудники #АМПП . Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом "Московского паркинга".

Отмечается, что узнать сотрудников можно будет по форменной одежде с логотипом "Московского паркинга".

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы, вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, на улицах Тверская, Арбат, Петровка, Неглинная, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также около бизнес- центра "Москва-сити" будет действовать максимальный тариф 380 рублей в час. Также на указанных улицах парковка в воскресенье станет платной.

Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут. После изменений власти рассчитывают освободить 15-20% парковочных мест в центре столицы.