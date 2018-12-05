В Москве планируют снизить скоростной режим на дорогах для уменьшения числа ДТП

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают возможность по снижению ненаказуемого интервала превышения скорости в 20 км/ч над разрешенным уровнем, чтобы достичь нулевой смертности на дорогах города к 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Согласно "майскому указу - 2018" президента России Владимира Путина, определяющему национальные цели развития страны на шестилетний период, на дорогах страны предполагается снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году этот показатель должен стремиться к нулевому уровню смертности).

"Есть поручение президента - к 2024 году приблизиться к нулевому порогу смертности на дорогах, и один из самых действенных вариантов, по которому идут многие цивилизованные мировые столицы и страны, - это снижение скоростного режима. Во многих мегаполисах, подобных Москве, скоростной режим снижается на определенных улицах, где высокое движение пешеходов, например, до 30 км/ч. Поэтому здесь вопрос скоростного режима прямо увязан с количеством тяжелых ДТП, в которых гибнут или страдают люди, поэтому могу сказать следующее: мы вопрос, связанный с пересмотром этого порога - 20 км/ч, ставили на государственной комиссии по безопасности дорожного движения и считаем, что порог все- таки стоит пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит с числом погибших на уличной дорожной сети", - сказал Ликсутов в интервью "РБК Autonews", отвечая на вопрос о пересмотре разрешенного превышения скорости в 20 км/ч.

Он добавил, что на данный момент власти города совместно с ГАИ готовят постановление правительства Москвы о пересмотре скоростного режима на ряде улиц города. "С учетом того, что часть магистралей у нас после реконструкции, где-то сделаны подземные или надземные переходы, где-то мы их убрали, это постановление устранит некоторые перекосы в скоростном режиме: где-то поднимет, где-то снизит. В ближайший месяц, надеюсь, это постановление будет согласовано всеми причастными организациями", - пояснил заммэра.