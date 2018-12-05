В Москве считают, что агрегаторам такси стоит ввести минимальную зарплату для водителей

"Такси: одним из важных решений по регулированию работы интернет-агрегаторов такси на федеральном уровне может стать гарантированная минимальная заработная плата для водителей, которую агрегаторы обязаны будут выплачивать и гарантировать водителям такси", - отметили представители транспортных властей столицы.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы считает возможным ввести гарантированную минимальную заработную плату для водителей со стороны интернет-агрегаторов. Об этом говорится в сообщении комплекса в Twitter.

Такси: одним из важных решений по регулированию работы интернет-агрегаторов такси на федеральном уровне может стать гарантированная минимальная заработная плата для водителей, которые агрегаторы обязаны будут выплачивать и гарантировать водителям такси.

После появления сведений о планах законодательных изменений крупнейшие агрегаторы такси в Москве выступили с совместным заявлением против внесения поправок, отметив, что новые меры "отбросят российский рынок такси в своем развитии на 15 лет назад" и сделают услугу менее популярной. Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Как следствие, значительно вырастет холостой пробег машин, увеличится средняя цена поездки.

Вместо них это должны будут делать сами перевозчики. Он пояснил, что индивидуальные таксисты и таксомоторные компании смогут отправлять агрегаторам свои тарифные меню, а те будут публиковать их в свободном доступе. В борьбе за долю рынка и новых клиентов агрегаторы все больше опускают цены на поездки, не учитывая экономику транспортного предприятия, считает председатель комитета по транспорту Московской ТПП Богдан Коношенко.

Вопрос о зарплате таксистов при взаимодействии с онлайн-агрегаторами возник на почве дискуссии о роли интернет-компаний в цепочке образования тарифов и распределении доходов от услуг такси. Для урегулирования этих вопросов в октябре этого года замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что правительство Москвы направит в Госдуму предложения по регулированию рынка такси, в числе которых запрет агрегаторам участвовать в формировании тарифов на поездки.

Как пояснил ТАСС представитель одного из агрегаторов - группы компаний "Везет", интернет-компании в сфере такси не являются работодателями для водителя, они помогают водителю получать заказы и берут за это комиссию. В среднем по рынку комиссия составляет 7-30%. В качестве минимального гарантированного дохода агрегаторы используют принцип "маркетинговой доплаты", когда интернет-компания компенсирует водителю дешевые заказы, например от дома до метро.

"Агрегатор заинтересован не потерять клиента и хочет, чтобы заказ был выполнен. В этой ситуации он доплачивает некоторую сумму водителю", - пояснил эксперт. Некоторые компании также практикуют гарантированную доплату за нахождение на линии, то есть за "рабочий режим".

По данным сайта "Яндекс.Такси" (обеспечивает заказы систем "Яндекс.Такси" и Uber), компания взимает с водителей комиссию 21,5-24,5% (с учетом НДС и платы за использование программного обеспечения). На ресурсе компании Gett условия финансовых взаимоотношений с таксистами не указаны, но официальные партнеры агрегатора сообщили ТАСС, что взимается комиссия на уровне 17,7% и обеспечивается минимальный заказ в 200 рублей, то есть если стоимость поездки для пассажира составила, например, 150 рублей, то оставшиеся 50 рублей водителю доплатит интернет-компания.

"Сити-мобил" взимает 20% от заказа и есть условия для понижения комиссии до 15% при выполнении определенных условий, до 7% на короткие расстояния.

Голодающие таксисты

Ранее телеканал "360" сообщал, что 3 декабря московский таксист решился на акцию протеста в центре Москвы и устроил голодовку. Он заявил, что не может работать в новых условиях, когда цены на поездки устанавливаются агрегаторами ниже себестоимости.

Кроме того, он и его коллеги вынуждены работать по 12-14 часов в сутки без отпусков и больничных, что опасно для пассажиров. Акцию поддержали 10 коллег, которых задержали правоохранительные органы. В среду голодающего таксиста увезли на скорой помощи в больницу.