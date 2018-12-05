Пятьсот пациентов принимают участие в запуске телемедицины в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полтысячи пациентов московских поликлиник принимают участие в запуске телемедицинских технологий в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на открытии XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".

Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Развитие и обслуживание системы, по оценкам Минздрава России, потребует 750 млн рублей ежегодно. Проект позволит россиянам получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Закон предполагает создание Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением, а также позволит составлять электронные медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах.

"В мае мы сделали первые шаги на пути к телемедицине. Есть две пилотные поликлиники, которые работают с пациентами при помощи гаджетов. В "пилоте" уже 500 пациентов", - сказал он.

Одной из составляющих цифровизации столичной медицины является Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая действует с 2011 года. За это время в системе зарегистрировано полмиллиарда записей к врачу. Чаще всего горожане записываются на прием через интернет и мобильные приложения, а также по телефону. "Это огромная работа и очень важный инструмент в наших руках, который мы в 2019 году переносим в том числе в зону стационарной помощи; для этого мы сейчас строим структурированные кабельные сети и в НИИ имени Склифосовского тестируем информационную систему", - пояснил Хрипун.

Пилотный проект оказания патронажной медицинской помощи заработал в 2017 году. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты для материального поощрения врачей и среднего медицинского персонала, участвующих в программе. Размер дополнительных выплат врачам составляет 25 тыс. рублей в месяц, а среднему медперсоналу - 15 тыс. рублей в месяц.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".