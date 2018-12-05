Власти Москвы готовы помочь сгоревшему приюту в размещении животных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы готовы помочь разобрать завалы и разместить животных после пожара в столичном приюте "Счастливый друг". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природы и охраны окружающей среды города.

"Если у них с этим возникнут проблемы - то будем помогать с размещением, но, по имеющейся информации, пока "Счастливый друг" сам устроит оставшихся животных. Специалисты "Мосприроды" (подведомственное учреждение - прим. ТАСС) помогут приюту разбирать завалы, подключился и Молодежный совет департамента", - сообщили в ведомстве.

Председатель Молодежного совета при департаменте Михаил Антонов рассказал ТАСС, что члены совета будут помогать разбирать завалы и постараются помочь найти для выживших животных новых хозяев. Также о проблеме расскажут на благотворительным фестивале "Рок в защиту животных", который пройдет в столичном клубе GlastonBerry.

Ранее сообщалось, что пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы произошел приблизительно в 5:30 мск. Сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров. По данным представителя приюта Александра Артемова, при пожаре погибли 14 собак из 40 содержавшихся там и три кошки, еще несколько кошек убежали.

Артемов также высказал предположение, что приют мог быть подожжен, поскольку в его адрес поступали угрозы от конкурирующей организации.

Два других приюта "Счастливого друга" находятся в Троицке и Путилково. В них живут 400 и 200 животных, соответственно.