Более двух тысяч домашних животных бесплатно привили в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более двух тысяч собак и кошек получили бесплатные прививки в Москве в рамках городской акции с 23 ноября по 2 декабря, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Более двух тысяч собак и кошек получили бесплатные прививки от бешенства во время акции "Правильная забота - здоровый питомец", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого организовали более 60 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов, а также дежурство автомобилей неотложной ветеринарной помощи в парках.

В период акции прошли более 60 бесплатных лекций о правильном содержании домашних животных, которые посетили более 800 москвичей. Кроме того, ветеринарные клиники организовали дни открытых дверей, а в восьми московских парках прошли уроки по уходу за питомцами.