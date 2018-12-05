В Москве может появиться День ресторатора

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новый городской праздник - День ресторатора - могут начать праздновать в Москве 7 июня, соответствующий законопроект внес в Мосгордуму мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Проект закона подготовлен в целях установления нового официального праздника города Москвы - Дня московского ресторатора с датой празднования 7 июня. Ресторатор - это собирательный образ работников, занятых в предоставлении услуг общественного питания", - говорится в проекте закона.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в России, в котором работают более 10 тыс. кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тыс. посадочных мест, что составляет более 11% всех предприятий общественного питания в России. Столичный общепит способен обслуживать до 3 млн человек ежедневно.

"Седьмого июня 2018 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора, на котором... Сергей Собянин провел встречу с ведущими представителями ресторанного бизнеса города Москвы. На этой встрече единодушно одобрено предложение мэра Москвы каждый год 7 июня отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита - День московского ресторатора", - поясняется в материале.