Власти Москвы ожидают роста несырьевого экспорта города не менее чем на 10% в 2018 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Столичные власти ожидают, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) московской продукции увеличится в 2018 году не менее чем на 10%, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта".

В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос на 20% до $25 млрд, а доля города в российском ННЭ составила 18,7%. По словам Фурсина, за первую половину 2018 года экспорт столичных компаний составил порядка $11 млрд.

"Мы надеемся, что в 2018 году рост несырьевого неэнергетического экспорта (московских компаний) превысит 10%", - сказал он.

Власти Москвы сообщали, что столичные компании, презентовавшие свои товары под брендом Made in Moscow на международных выставках, за последние два года заключили почти 400 контрактов на общую сумму 736 млн рублей.

Международные выставки

Количество выставок для московских компаний-экспортеров утроилось в 2018 году, составив 15 против 5 в 2017 году, сказал Фурсин. На 2019 год запланировано не менее 24 выставок, добавил он.

"Мы сменили подход. Ранее мы выбирали выставки сами, теперь мы спросили у предпринимателей, какие выставки интересны им. В течение последних полутора месяцев шел поток предложений", - отметил чиновник.

Количество деловых встреч, организованных Московским экспортным центром (МЭЦ) для столичных компаний, объединенных под брендом Made in Moscow, на выставках продукции, также увеличилось до 8 тыс. в 2018 году с 3 тыс. в 2017 году.

МЭЦ

Московский экспортный центр был создан в 2017 году как подведомственное учреждение департамента предпринимательства и инноваций Москвы. Он помогает ориентированным на экспорт компаниям выстраивать каналы сбыта за рубежом, в частности, организуя участие московских компаний в международных выставках под единым брендом Made in Moscow.