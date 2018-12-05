Кормушки для зайцев появятся в природных парках Москвы с 10 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы с 10 декабря смогут оставлять в природных парках подкормку для зайцев в специальных лотках, говорится в сообщении на информационном портале мэра Москвы.

"В столице стартует экологическая акция "Сытый заяц". С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что в зимнее время зайцы нуждаются в соли, поэтому у кормушек можно повесить небольшие ветки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Также животных обрадует и лизунец, который продается в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено регулярно будут сотрудники Мосприроды.

"Неравнодушные москвичи могут сами изготовить кормушку и поставить ее в лесу или передать сотрудникам Мосприроды. <...> Важно следить за чистотой лотка и вовремя подкладывать туда еду", - говорится в сообщении.