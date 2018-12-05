Власти Москвы могут разработать для экспортеров "карты стран с полезными контактами"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/ Власти Москвы могут разработать специальные карты зарубежных стран и городов с необходимыми контактами служб и местных партнеров для начинающих московских экспортеров. Об этом в среду сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Я думаю, что мы можем сделать карточки страны или города по всем контактам, которые должны даваться (начинающим) предпринимателям, ориентированным на экспорт ", - сказал Фурсин на мероприятии для прессы, посвященном конференции "ВЭД 2.0".

Он добавил, что для составления таких карт власти должны понять, какие контакты необходимы бизнесменам. Для этого нужно провести совместную работу с предпринимательским сообществом и зарубежными партнерами.

О конференции

Конференция "ВЭД 2.0: сделано в Москве для экспорта" при организации Московского экспортного центра (МЭЦ) пройдет в столице 10 декабря. Ожидается, что в ней примут участие более трех тысяч человек из 20 стран.

МЭЦ был создан в 2017 году и является подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инноваций Москвы в 2017 году. Учреждение помогает экспортно- ориентированным компаниям выстраивать каналы сбыта за рубежом.