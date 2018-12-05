Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверская улица в центре Москвы станет пешеходной с 29 декабря по 3 января в связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В ночь на 29 декабря Тверскую улицу перекроют для подготовки проведения праздничных мероприятий", - сказал он на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

С 14 декабря по 14 января в Москве в шестой раз пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы, гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино".

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