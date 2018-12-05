Большинство пассажиров довольны работой электробусов в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти все пассажиры, согласно данным опроса, довольны работой московского электробуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"Около 400 человек приняли участие в онлайн-опросе о московском электробусе, который провел департамент транспорта. 76% опрошенных поставили электробусу отличную оценку, еще 14% оценили его на твёрдую четверку", - сказали в пресс-службе.

Почти все участники исследования - 92% - уже ездили на электробусе, поэтому могли составить собственное мнение. Более половины пассажиров выделяли среди основных достоинств электробуса его современность, тихий ход, экологичность и комфорт.

Электробусы работают на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева и на маршруте № 80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы. Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители - КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.