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Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Кроме того, на время новогодних праздников создадут штаб, в который войдут главы столичных департаментов, а также руководители крупных энергетических и теплосетевых компаний

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы переведут коммунальные службы города в усиленный режим работы на время новогодних праздников, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Все системы топливно-энергетического комплекса столицы, дорожные и коммунальные службы в новогодние и рождественские праздники будут работать в усиленном режиме. <...> Зимний период будет достаточно сложный, и первые январские дни не исключение. Наша задача - создать комфорт для москвичей, убрать город, не допустить травмирования людей", - сказал Бирюков.

Кроме того, в комплексе городского хозяйства Москвы на время новогодних праздников будет создан специальный штаб, в который войдут главы столичных департаментов, а также руководители крупных энергетических и теплосетевых компаний.

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