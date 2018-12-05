Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы переведут коммунальные службы города в усиленный режим работы на время новогодних праздников, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Все системы топливно-энергетического комплекса столицы, дорожные и коммунальные службы в новогодние и рождественские праздники будут работать в усиленном режиме. <...> Зимний период будет достаточно сложный, и первые январские дни не исключение. Наша задача - создать комфорт для москвичей, убрать город, не допустить травмирования людей", - сказал Бирюков.

Кроме того, в комплексе городского хозяйства Москвы на время новогодних праздников будет создан специальный штаб, в который войдут главы столичных департаментов, а также руководители крупных энергетических и теплосетевых компаний.