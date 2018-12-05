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В Москве разрешат запускать новогодние фейерверки на 38 площадках

Отмечается, что в прошлом году для самостоятельного использования пиротехники работало 80 площадок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Запуск фейерверков в Москве в новогоднюю ночь разрешат только в специально оборудованных местах, на 38 площадках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе определены специальные места, 38 площадок, где будут проводиться фейерверки", - сказал Бирюков.

Он добавил, что также дано поручение соответствующим службам обеспечить безопасность, в том числе пожарную, детских новогодних елок, которые начнутся в Москве в 20-х числах декабря, а также праздничных мероприятий в школах, на катках и других объектах во время новогодних каникул.

В прошлом году в новогоднюю ночь для запуска фейерверков были доступны 36 площадок в разных частях города. Праздничные фейерверки в Москве традиционно запускают в 01:00 мск. К этому часу новый год уже наступает на территории всей страны - от Камчатки до Калининграда.

Кроме того, в прошлом году в Москве работало около 80 площадок для безопасного самостоятельного использования пиротехники. Все точки в прошлом году работали с новогодней ночи и до 8 января.

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