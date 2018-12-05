Более 60% москвичей сделали прививки от гриппа в 2018 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 60% москвичей сделали прививки против гриппа в текущем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С каждым годом все больше москвичей делают прививку от гриппа. И это здорово, потому что так мы заботимся не только о себе, но и об окружающих. На сегодняшний день вакцину ввели 7,449 млн человек - это больше 60% жителей столицы", - написал Собянин в Twitter.