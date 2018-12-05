{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 60% москвичей сделали прививки от гриппа в 2018 году

В столице с 20 августа по 28 октября проводилась кампания по бесплатной вакцинации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 60% москвичей сделали прививки против гриппа в текущем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С каждым годом все больше москвичей делают прививку от гриппа. И это здорово, потому что так мы заботимся не только о себе, но и об окружающих. На сегодняшний день вакцину ввели 7,449 млн человек - это больше 60% жителей столицы", - написал Собянин в Twitter.

Жители столицы могли сделать прививку бесплатно с 20 августа по 28 октября.

По федеральному требованию, чтобы избежать эпидемии заболевания, привиться должно не менее 40% населения города.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Главный раввин России поздравил заключенных "Бутырки" с Ханукой
Берл Лазар указал на необходимость общины поддерживать верующих, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Читать полностью