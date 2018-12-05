Птицы из тропических лесов Южной Америки появятся в зоопарке Москвы в начале 2019 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Необычные птицы, обитающие в тропических лесах Южной Америки, - зеленые саи, пурпурные танагры-медососы, бирюзовые танагры и синие дакнисы - поселятся в московском зоопарке в начале 2019 года. Эти представители пернатых ранее никогда не содержались в столичном зоосаде, сообщается на сайте учреждения.

"В начале нового года экспозиция зоопарка пополнится птицами из Южной Америки. Пары зеленых саи, пурпурных танагр - медососов, бирюзовых танагр и три синих дакниса поселятся в павильоне "Дом птиц". Сейчас пернатых уже привезли в зоопарк, однако ближайшие 30 дней они будут проходить карантин, а также адаптироваться к новым жизненным условиям, знакомиться с сотрудниками, которые будут за ними ухаживать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти виды пернатых ранее никогда не содержались в зоопарке столицы. "Эти птицы очень необычные. Они, бесспорно, станут настоящим украшением экспозиции", - подчеркнули в зоосаде. Там добавили, что главная цель, с которой птиц привезли в Москву, в том, чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению тропических лесов Южной Америки.

Новые обитатели зоопарка хорошо перенесли дорогу и сейчас находятся под наблюдением специалистов. Отмечается, что содержаться они могут только в вольере с оптимальным температурным режимом и определенным уровнем влажности, а рацион этих птиц включает цветочный нектар и тропические фрукты.