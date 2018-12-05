Коллекцию новогодних игрушек советского периода выставят в Музее Победы в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Выставка "Старый добрый Новый год", которая пройдет в Музее Победы в Москве с 21 декабря 2018 до 31 января 2019 года, покажет около 500 экспонатов из личной коллекции заслуженного артиста России Александра Олешко. Вещи иллюстрируют обычаи празднования Нового года в СССР, сообщили в среду в пресс-службе музея.

"Это яркая коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок, переданная для экспозиции Александром Олешко", - отметили в пресс-службе.

По словам куратора выставки Нины Забаровской, благодаря игрушкам можно проследить за самыми важными вехами в истории страны.

"Например, в конце 1930-х годов в честь освоения Севера елки украшали фигурками полярников, в середине 1940-х - танками и самолетами, а в 1960-е годы появились игрушки в виде ракет и космонавтов. После премьеры фильма "Цирк" стали популярны фигурки на цирковую тематику, а после выхода на экраны киноленты "Карнавальная ночь" - игрушки в виде часов", - передает ее слова пресс-служба.

В честь открытия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также подопечных фонда "Спешите делать добро!" будет проведен новогодний исторический квест "Елка Победы", в конце они получат тематические подарки от Деда Мороза.

Музей Победы является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве.