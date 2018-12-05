Мальтийский филармонический оркестр впервые выступил в России

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Мальтийский филармонический оркестр впервые дал концерт в России в рамках мирового турне, выступив в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый визит Мальтийского филармонического оркестра в Россию и на территорию стран СНГ. Выступление в Москве - часть тура Valletta 2018 Tour", - пояснил ТАСС приглашенный дирижер Сергей Смбатян, который также является основателем, художественным руководителем и главным дирижером Государственного молодежного оркестра Армении.

Соло на фортепиано исполнил лауреат международных конкурсов, артист Deutsche Grammophon, пианист Ингольф Вундер (Австрия).

Мальтийская версия Шостаковича

Как говорится в программе концерта, Valletta 2018 Tour проходит под патронатом президента Мальты Мари-Луизы Колейро Преки. Концертное турне инициировано и организовано Европейским фондом поддержки культуры при поддержке посольства Республики Мальта в России. Партнером проведения мероприятия в России стала Ассоциация поддержки культурных инициатив.

Программа российского тура открылась современной симфонической мальтийской музыкой: прозвучали симфоническая поэма для оркестра Rebbieha Джозефа Веллы, сюита для фортепиано с оркестром Travel Notebook американо-мальтийского композитора Алексея Шора, который присутствовал на концерте в Москве.

Во втором отделении прозвучала Пятая симфония ре минор Дмитрия Шостаковича.

По словам Смбатяна, он решил предложить для исполнения это произведение мальтийскому оркестру, так как оно является "эталоном всего, что может быть в симфонической музыке". "Музыка, идеология, философия, трагедия, драма и "цвета" Шостаковича понятны людям, не имеющим отношения к русской культуре, традициям. Но идя в дебри идеологии Шостаковича… становится понятно, что высшее искусство не имеет национальности, это общемировая культура. Пятая симфония - настолько сложное произведение для оркестра, где можно найти все, показав всю палитру творческих исполнительских возможностей", - пояснил он выбор репертуара.

Дирижер отметил, что эта же симфония была исполнена в Карнеги-холле в Нью-Йорке в рамках турне оркестра в США 1 декабря.

Смбатян подчеркнул, что Московская консерватория для него является особым местом - здесь он обучался у дирижера Юрия Давтяна параллельно с обучением в Ереванской государственной консерватории и здесь звучали впервые важные для его творчества произведений. Так, здесь многократно звучал Шостакович. Осенью 1940 года в только что отстроенном Концертном зале им. Чайковского прозвучал Концерт для скрипки с оркестром советского всемирно известного композитора армянского происхождения (родившегося в Грузии) Арама Хачатуряна.

"Об этих великих мастерах напоминают установленные около двух лет назад в Большом зале консерватории бюсты Шостаковича и Хачатуряна авторства моего соотечественника, скульптора Микаэля Согояна", - отметил маэстро.

Об оркестре и дирижере

Мальтийский филармонический оркестр был основан 1 апреля 1968 года как оркестр одного из старейших ныне действующих театров Европы "Театра Мануэль", говорится на сайте коллектива. Среди известных музыкантов, работавших с Мальтийским филармоническим оркестром, - Хосе Каррерас и Андреа Бочелли. Выступления охватили Китай, Германию, Австрию, Бельгию.

По словам Смбатяна, программа осеннего тура Мальтийского филармонического оркестра стартовала 24 ноября на Мальте, затем последовали выступления 27 ноября в Филадельфии, 29 ноября в Вашингтоне, 1 декабря в Нью-Йорке, 5 декабря в Москве, 7 декабря состоится концерт в Мариинском театре в Петербурге. Дальнейшие планы концертов в России пока не определены, пояснил маэстро.

Дирижер Смбатян - заслуженный артист Республики Армения. Работал с Лондонским симфоническим оркестром под руководством Валерия Гергиева и сэра Колина Дэвиса. Сотрудничает с российскими музыкантами Владимиром Спиваковым, Денисом Мацуевым.

Основанный Смбатяном Государственный молодежный оркестр Армении принимает участие в фестивалях Young Euro Classic, Crescendo, Московском пасхальном фестивале. Оркестр дает 35-40 концертов каждый театральный сезон.