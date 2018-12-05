Мокрый снег в Москве будет идти до утра 6 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мокрый снег начался в Москве и Подмосковье в ночь на 6 декабря. Ранее об ухудшении погоды в столичном регионе предупреждали Гидрометцентр РФ и МЧС.

По данным Росгидромета, снегопад продлится до утра 6 декабря, выпадет около 6 мм осадков.

Гидрометцентр РФ также предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах. Согласно сведениям сервиса "Яндекс.Погода", температура в столице 5 декабря колебалась от минус 1 до плюс 1 градуса, а после 18:00 снизилась до минус 2 градусов.

Сейчас, несмотря на непогоду, загрузка дорог в Москве составляет 1 балл, по данным "Яндекс.Пробки". Коммунальные службы не сообщали об усилении режима работы.

По данным синоптиков, временная оттепель в Москве к выходным сменится похолоданием до минус 5 - минус 3 градусов.