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Новогодние туристические электрички начнут ходить из Москвы в Подмосковье с 15 декабря

Во время поездки туристы смогут послушать рассказ профессиональных гидов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Восемь "Зимних экспрессов" начнут курсировать с четырех столичных вокзалов в города Московской области с 15 декабря. Во время поездки туристов будут сопровождать профессиональные гиды, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запускает новогодние электрички - "Зимние экспрессы". На составах (всего их будет восемь) москвичи и гости столицы смогут поехать на экскурсии в города Подмосковья. Поезда начнут отправляться с Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы с 15 декабря по 28 февраля", - говорится на сайте.

Как уточняется в материале, количество экскурсий зависит от числа участников. Поездки рассчитаны на один-два дня.

"Зимние экспрессы" будут перевозить экскурсионные группы в Истру, Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск. Во время поездки можно узнать историю этих древних городов, увидеть их главные достопримечательности, а также побывать на разных предприятиях по изготовлению сладостей и сувениров.

Так, например, участники тура в Сергиев Посад посетят Троице-Сергиеву лавру, а также Музей игрушки. В Дмитрове туристы смогут побывать в Дмитровском кремле, в музеях которого хранятся уникальные коллекции мебели, фарфора, тканей, а также рукописные книги XV-XVI веков. А в Коломне путешественники посетят Музей-фабрику пастилы, Музей мыла и Музей меда.

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