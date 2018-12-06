Декор XVII века обнаружили на здании Московской межевой канцелярии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Реставраторы обнаружили датируемый XVII веком декор в главном доме городской дворянской усадьбы в Хохловском переулке, где располагалась Московская межевая канцелярия. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Реставрация Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, стартовавшая в сентябре этого года, принесла первые открытия. В главном доме городской дворянской усадьбы, где с 1802 по 1917 год располагалось казенное учреждение, реставраторам удалось обнаружить декор XVII века", - говорится в сообщении. Уникальные элементы располагаются как снаружи, так и внутри здания.
Уточняется, что специалисты законсервируют часть элементов, датируемых XVII веком, а в ходе дальнейшей реставрации будет сохранен фасад здания Московской межевой канцелярии образца XIX века.
Как сообщается на портале, палаты, которые, по некоторым архивным данным, принадлежали князьям Лопухиным, были возведены в XVII веке, через 100 лет на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками. Согласно свидетельствам, с 1738 по 1742 год ей владела княгиня Мария Долгорукова. Межевые канцелярии, в которых работали чертежники и землемеры, были образованы в Москве и Санкт-Петербурге в 1765 году по указу императрицы Екатерины II. В 1770-1788 годах московское ведомство находилось на Тверской улице, затем в Кремле, а оттуда переехало в Хохловский переулок.
Ранее сообщалось, что особняк Московской межевой канцелярии, находящийся в Хохловском переулке, планируется отреставрировать за счет средств инвесторов до 2023 года. Главный дом дворянской усадьбы в Хохловском переулке является объектом культурного наследия регионального значения с 2017 года.