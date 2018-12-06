Москвичи и гости столицы смогут бесплатно покататься на коньках этой зимой в 12 парках

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Двенадцать парков, в числе которых "Сокольники", "Фили", Гончаровский и "Северное Тушино", откроют этой зимой для посетителей 14 бесплатных катков. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В общей сложности в 23 парках столичного Департамента культуры откроется 41 каток с искусственным и натуральным льдом. Бесплатно можно будет покататься в 12 парках на 14 катках. Кроме того, в 15 парках москвичи и гости столицы смогут записаться в школы фигурного катания. Там пройдут мастер-классы под руководством профессиональных фигуристов", - говорится в сообщении.

Так, бесплатный каток будет работать в парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, усадьбе Воронцово, парках "Ангарские пруды" и "Дубки", парке Северного речного вокзала, Перовском парке, парке у прудов "Радуга", парке "Фили", три катка - в "Сокольниках", парке "Дружба", а также в парке "Северное Тушино".

"Большая часть катков с искусственным льдом уже начала работать, готовить площадки с натуральным покрытием начнут в ближайшее время", - уточняется в материале.

Всего в столице этой зимой будет открыто 1431 катков с искусственным и натуральным льдом, их общая площадь - 1173,9 тыс. квадратных метров.