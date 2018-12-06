Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД столицы.

"На Пролетарском проспекте столкнулись "КамАЗ" и рейсовый автобус. В момент аварии в автобусе находились 25 человек. Пострадали, по предварительной информации, три человека, все они ехали в автобусе", - сказали в ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным городского перевозчика ГУП "Мосгортранс", аварию спровоцировал водитель грузовика. "Сегодня около 08:30 мск в районе дома 2 по Пролетарскому проспекту произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 901-го маршрута. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля. В результате происшествия ушибы получили два пассажира городского транспорта", - уточнили в пресс-службе предприятия.