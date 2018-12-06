Снегопад в Московском регионе не вызвал сбоев в графике электричек и поездов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поезда пригородного и дальнего сообщения на Московской железной дороге в условиях сильного снегопада курсируют без сбоев. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МЖД.

"Поезда дальнего следования и пригородного сообщения на Московской железной дороге курсируют в штатном режиме. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов", - говорится в сообщении.

По данным компании, железнодорожная техника ночью очистила от снега примерно 200 км пути. Эта работа продолжается в настоящее время. "Железнодорожная снегоуборочная техника курсирует по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов", - отметили в компании.

В компании добавили, что незначительное количество поездов Черустинской линии Казанского направления следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки грузового состава.

"Грузовой поезд продолжил движение. В настоящее время в пути с отклонением от графика находятся три электропоезда. Диспетчеры МЖД принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание", - резюмировали в пресс-службе.

Всего для ликвидации последствий снегопадов в зимний сезон 2018-2019 годов для Московской железной дороги подготовлено более 160 единиц снегоуборочной железнодорожной техники. Для борьбы с обледенением контактной сети было закуплено около 80 спецмашин.

Снегопад в Москве и Подмосковье

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 декабря в Московском регионе начался продолжительный снегопад. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в столице минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. По прогнозам синоптиков, в четверг в Московской агломерации ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.