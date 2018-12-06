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В Москве экипажи "Дорожного патруля" помогают автомобилистам справиться с непогодой

Ранее москвичей просили пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи "Дорожного патруля" помогают автомобилистам в Москве с оформлением европротокола и буксировкой застрявших автомобилей. Как отмечается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), обстановка на дорогах осложнена из-за сильных снегопадов.

"На дорогах в этот снежный "пробочный" день вместе с вами 17 экипажей "Дорожного патруля": помогают с европротоколом и мелкими поломками, буксируют застрявшие машины", - говорится в сообщении.

Ранее москвичей попросили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в Москве минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. Как ранее сообщили в комплексе городского хозяйства, последствия ночного снегопада в Москве ликвидировали 55 тыс. человек и около 7 тыс. единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается снегопад и до 6 градусов мороза.

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