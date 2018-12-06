В Москве построят подземный пешеходный переход через Алтуфьевское шоссе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют заменить наземный пешеходный переход через Алтуфьевское шоссе на подземный, чтобы снизить число ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила рабочий проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Алтуфьевское шоссе в районе дома № 13 по Алтуфьевскому шоссе (СВАО). В связи с высокой аварийностью участка власти намерены возвести в данном месте подземный пешеходный переход, ликвидировав при этом существующий наземный. Строительство инфраструктурного объекта через Алтуфьевское шоссе будет способствовать как повышению безопасности пешеходов, так и движению транспорта", - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, на данный момент безопасность пешеходов на этом участке обеспечивается светофором, однако данная мера не всегда уберегает москвичей от ДТП.

Ширина нового перехода составит пять метров, длина - 44 метра, высота - 2,4 метра. Проект будет вынесен на публичные слушания, добавили в пресс-службе.