Завод по производству косметики появится в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась предоставить участок в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы для реконструкции складских построек и создания там производства косметики, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В настоящее время на указанной территории расположены производственно-складские здания <…> В будущем сюда предполагается перевести косметическое производство", - говорится в сообщении.

После завершения работ по реконструкции площадь застройки планируется увеличить до 66 тыс. кв. метров.

Пресс-служба уточнила, что речь идет о производстве косметического объединения "Свобода".