Почти 120 млн рублей выделено в Москве на установку видеокамер в СИЗО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лишь четверть камер в московских СИЗО обеспечены видеонаблюдением, власти столицы выделили 119 млн рублей для дополнительного оснащения учреждений средствами слежения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Когда я стала обследовать камеры наших следственных изоляторов, выяснила, что только 25% камер оснащены видеонаблюдением. <...> Буквально в прошлом месяце Сергеем Семеновичем [Собяниным, мэром Москвы] было выделено 119 млн для Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве для обеспечения видеонаблюдения в камерах", - сказала Потяева на пресс-конференции.

Она отметила, что установка видеонаблюдения может стать профилактикой случаев суицида в камерах.

"Было несколько случаев гибели заключенных. Мы исследовали эти случаи, они были в камерах, где видеонаблюдения нет. Поэтому в прошлом году в своем докладе я эту тему выделила как главную, с точки зрения соблюдения прав находящихся в заключении, и самого главного - права на жизнь", - добавила Потяева.