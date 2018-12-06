{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во всех поликлиниках Москвы появились онкокураторы

Отмечается, что эти специалисты консультируют пациентов по вопросам онкологии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в рамках формирования онкологической сети оказания медицинской помощи набрали в штат всех 46 взрослых поликлиник так называемых онкокураторов, которые консультируют и направляют к нужным специалистам москвичей, а также оказывают им психологическую поддержку. Об этом сообщил журналистам главный онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков, выступая в рамках XVII Ассамблеи "Здоровье Москвы".

"Во всех поликлиниках введена должность помощников, которые контролируют и консультируют пациентов по вопросам онкологии", - сказал он.

Ранее о планах внедрения таких специалистов заявил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, сегодня онкология является дефицитной специальностью. Планировалось, что таких специалистов будут готовить, в частности, через ординатуру, а также приглашать медиков из других регионов.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре" с участием более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. На полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".

Теги
Россия
Первый экзамен по статусу "Московский врач" для онкологов пройдёт в 2019 году
Обладатели такого статуса ежемесячно получают дополнительные 15 тыс. рублей
Читать полностью