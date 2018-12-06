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Более 60% онкозаболеваний в Москве выявляют на ранней стадии

Ежегодно столичные медики регистрируют около 40 тыс. новых случаев заболевания

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 60% онкологических заболеваний у пациентов Москве выявляется на первой и второй стадиях, сообщил журналистам главный онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков, выступая на XVII Ассамблее "Здоровье Москвы".

"Сегодня выявляемость на первой и второй стадии составляет 64%, показатель Минздрава РФ [по России] - 56%. Уровень модернизации и оказания онкологической помощи соответствует мировому, стационары оснащены всем современным оборудованием, некоторые из них - лучше, чем во многих ведущих европейских клиниках. Сегодня большое количество хирургических вмешательств в онкологии делается лапароскопическим методом с помощью малоинвазивных технологий", - сказал Хатьков.

"Порядка 40 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно. Кроме того, к нам обращаются не только москвичи. Всегда, когда происходит насыщение диагностическим оборудованием, мы начинаем выявлять больше [случаев заболевания]", - добавил он.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секционных заседаний. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".

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