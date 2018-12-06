Первый экзамен по статусу "Московский врач" для онкологов пройдёт в 2019 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онкологи смогут начать сдавать экзамены для получения статуса "Московский врач" по своей специальности в 2019 году. Об этом сообщил журналистам главный онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков, выступая в рамках XVII Ассамблеи "Здоровье Москвы".

"Пока ещё экзаменов не было. Там очень сложная подготовка, поскольку онколог должен быть грамотным и в хирургии, и в лекарственном лечении, и лучевой терапии, и в ранней диагностике, и в понимании генетических механизмов. Для онколога непростой процесс создания оценочной системы, она будет готова и со следующего года запустится", - сказал он.

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года.

Звание присваивается врачам при условии успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секционных заседаний. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".