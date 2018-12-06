Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла восьми баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:40 мск.
По данным Инфоцентра столичного департамента транспорта, в данный момент затруднено движение на западе МКАД по внутренней стороне, северо-западный и юго-восточный участки загружены в обе стороны
Ранее ЦОДД предупредил москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах вечером в четверг из-за обильного снегопада и посоветовал им для поездок использовать общественный транспорт. Москвичам помогают 17 экипажей "Дорожного патруля".