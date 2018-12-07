Московская канатная дорога 7 декабря возобновит работу после плановой приостановки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога на Воробьевых горах возобновит сегодня работу после приостановки с 3 по 6 декабря, связанной с ежегодным освидетельствованием объекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе канатной дороги.
"Она возобновит работу в плановом графике сегодня", - сообщил собеседник агентства.
Московская канатная дорога (МКД) открылась 27 ноября 2018 года, с 30 ноября она начала работать в штатном режиме ежедневно с 12:00 до 20:00.
Маршрут МКД проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.
На канатной дороге расположатся три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять минут.