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Московская канатная дорога 7 декабря возобновит работу после плановой приостановки

Приостановка была связана с ежегодным освидетельствованием объекта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога на Воробьевых горах возобновит сегодня работу после приостановки с 3 по 6 декабря, связанной с ежегодным освидетельствованием объекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе канатной дороги.

"Она возобновит работу в плановом графике сегодня", - сообщил собеседник агентства.

Московская канатная дорога (МКД) открылась 27 ноября 2018 года, с 30 ноября она начала работать в штатном режиме ежедневно с 12:00 до 20:00.

Маршрут МКД проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.

На канатной дороге расположатся три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять минут.

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