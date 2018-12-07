"Выделенка" на Ленинградском шоссе в Москве будет работать 8 и 9 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участок выделенной полосы на Ленинградском шоссе в Москве будет работать в предстоящие выходные дни. Как пояснили в пресс-центре Центра организации дорожного движения (ЦОДД), это связано с тем, что 8 и 9 декабря будет закрыта станция метро "Ховрино" и для пассажиров подземки запустят компенсационные автобусы.

"В связи с закрытием станции метро "Ховрино" будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская будет работать в предстоящие выходные, 8 и 9 декабря", - говорится в сообщении.

В ЦОДД попросили автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро будет закрыта 8 и 9 декабря в связи с подключением к сети строящейся станции "Беломорская". Замоскворецкая линия возобновит работу в обычном режиме 10 декабря в 05:30 утра.

По данным Московского метрополитена, после открытия станции "Беломорская" Замоскворецкой линии нагрузка на станцию "Речной вокзал" уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тыс. человек.