В Москве работают над приложением, в котором можно запрашивать госуслуги в аудиоформате

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать интеллектуальное приложение, с помощью которого жители смогут в текстовом или голосовом формате запрашивать госуслуги. Об этом сообщил начальник управления инноваций Департамента информационных технологий Москвы Эльдар Тузмухаметов.

"Когда вы заходите в [существующее] мобильное приложение, чтобы получить госуслугу, вам предстоит некий путь навигации. Аналогично на портале mos.ru: классификатор, категории услуг. Самый простой способ получить услугу - общаться в текстовом формате или лучше - в голосовом <...> просто сказать: "Кинь 500 рублей на карту ребенку". Мы ведем работу в этом направлении", - сказал Тузмухаметов на пресс-конференции в ТАСС.

Представитель департамента пояснил, что такую функцию планируется разработать в формате отдельного нового приложения, в котором с жителями будет общаться бот.

Тузмухаметов добавил, что в настоящее время в столице около 200 госуслуг предоставляется в электронном виде.