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Центральный павильон проката реконструируют в московском парке Горького

Также в ходе работ на прилегающей территории создадут пешеходные дорожки и зеленые насаждения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Здание центрального павильона проката в парке Горького в Москве будет реконструировано. По окончании работ там откроется кафе и туалет для инвалидов, сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Парк Горького - излюбленное место отдыха москвичей и гостей столицы. С 2010 года парк масштабно преобразился - он стал примером нового формата городских общественных пространств. В скором времени в парке будет отреставрирован центральный пункт проката с кафе", - привела пресс-служба слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Проектом предусматривается реконструкция одноэтажного здания центрального павильона проката. В ходе работ будет произведен демонтаж конструкций здания с сохранением части существующего фундамента. В ходе реконструкции будет выполнена полная внешняя и внутренняя отделка пункта проката. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения.

После реконструкции в здании разместится помещения проката, кафе и санузел с возможностью безбарьерного доступа инвалидов.

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