Почти 20 промышленных предприятий Москвы получат субсидии от города до конца года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Восемнадцать промышленных предприятий столицы, включая косметическое производство "Фаберлик" и мясоперерабатывающий завод "Царицыно", до конца 2018 года получат субсидии правительства Москвы на общую сумму более 110,5 млн рублей, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
"Соответствующее распоряжение подписал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. В списке получателей субсидий - предприятия в сфере пищевой промышленности, косметической отрасли, военно-промышленного комплекса, автомобилестроения, микроэлектроники, фармацевтики и другие", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в департаменте, субсидии получат такие предприятия, как "Хлебозавод №24", "Фаберлик", "Микояновский мясокомбинат", "Царицыно", "Смарт Системз".
По данным пресс-службы, средства компании направят на частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, уплату комиссии за расчеты по аккредитиву на приобретение отдельных видов оборудования, а также смогут возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей.
"Правительство Москвы ежегодно выдает субсидии организациям промышленности и управляющим компаниям на возмещение их затрат по кредитам, займам и лизингу. Всего в 2018 году на эти цели субсидии получило 38 московских предприятий на сумму свыше 330 млн рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.
Сегодня в столице действует порядка 650 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 42 промышленных комплекса, 208 промышленных зон и особая экономическая зона "Технополис "Москва", где локализовано 50 резидентов. Индекс промышленного производства Москвы в 2017 году составил 101,5%. Общее количество занятых в промышленной сфере столицы - 628 тыс. человек.