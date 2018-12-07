В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, опередив среднероссийский уровень, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Медведев отметил важность этого показателя. "По стране он на 4% растет, а с учетом того, что Москва большая, здесь эта цифра не меньше, а даже больше <...> - 5,6 процентов", - сказал премьер. Он уточнил, что приводит статистику за сентябрь 2018 года к сентябрю 2017 года. По его мнению, такой показатель роста имеет большое значение для всей страны.

Собянин обратил внимание на то, что рост инвестиций в основной капитал не прекращался в Москве даже в самые сложные кризисные годы. По его данным, с 2010 года рост в сопоставимых ценах составил около 70%. Медведев при этом подчеркнул, что 2010-2011 годы были периодом восстановительного роста, после чего динамика замедлилась. Тем не менее, по словам столичного градоначальника, в Москве за счет значительного увеличения вложений в инфраструктуру удалось поддерживать на высоком уровне и показатель роста инвестиций в основной капитал.

"Например, в этом году рекордный ввод по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок. Доля бюджетных инвестиций в эту массу составляет около 2 трлн в год, это всего лишь 23%, - сказал Собянин. - Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около пяти рублей инвестиций". Медведев назвал это "хорошим мультипликатором", заметив при этом, что и другие макроэкономические показатели столицы выглядят достойно.

По оценке Собянина, "можно с полной уверенностью сказать, что Москва преодолела кризисное явление 2014 года".

По данным мэра, рост зарплат в текущем году составляет около 8%. Повысились и такие показатели, как экспорт обрабатывающей промышленности. Кроме того, учитывается показатель деловой активности. Собянин представил инфографику, где наглядно видно, что количество пустых офисных площадей сейчас находится приблизительно на том же уровне, как и в докризисный 2014 год, что свидетельствует о востребованности коммерческой недвижимости.

Другим фактором, говорящим в пользу устойчивости экономики, является прибыль предприятий, которая выросла до 145% по сравнению с предыдущим годом. Говоря об экспортном потенциале московских предприятий, Собянин обратил внимание на рост экспорта продукции IT-предприятий, который увеличился на треть.

На встрече Медведев посоветовал больше внимания уделять оперативности подведения статистических итогов, заметив, что появление этих данных спустя год неприемлемо. "Мы на эту тему недавно с министром экономического развития говорили. Статистика всегда была выборкой, а сейчас есть другая возможность - можно обрабатывать большие массивы данных. Но это уже не выборка, это тогда точные данные", - сказал премьер, посоветовав пользоваться возможностями, которые предоставляет цифровизация.