Собянин заявил, что все малые улицы и переулки Москвы должны стать красивыми и уютными

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы завершили благоустройство основных улиц в центре столицы. Теперь такими же красивыми и уютными должны стать малые улицы и переулки города, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте.

"Мы завершили благоустройство основных улиц центра. И теперь самое время обратить внимание на небольшие улочки и переулки <...> Такими же красивыми и уютными должны стать и другие малые улицы и переулки исторического центра Москвы", - написал мэр.

Он отметил, что примеры благоустройства малых улиц можно наблюдать в кварталах, связывающих Мясницкую, Маросейку и Солянку. Работы охватили Большой и Малый Златоустинские, Лучников, Армянский, Кривоколенный, Петроверигский, Старосадский и Малый Спасоглинищевский переулки.

"Паутина проводов, ухабы на тротуарах, плохая освещенность, отсутствие уличной мебели и пешеходной навигации - передвигаться по этим переулкам было не совсем удобно", - отметил Собянин. Он добавил, что для устранения неудобств тротуары расширили в 1,5-2 раза и замостили гранитными плитами, на дорогах устроили парковочные карманы и организовали 7 дополнительных пешеходных переходов, провода спрятали под землю, установили новые фонари и лавочки.

Мэр Москвы также напомнил, что в ходе работ археологи обнаружили немало ценных артефактов минувших эпох.