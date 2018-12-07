Сказочные деревни появятся в московском парке "Сокольники" в предстоящие зимние праздники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Столичный парк "Сокольники" в предстоящие новогодние и рождественские праздники украсят "Сказочными деревнями", где можно будет купить сладости и горячие напитки, сообщил на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Путешествие в Рождество", директор парка Андрей Лапшин.

"Самое главное, что в этом году будет отличать мероприятия в парке, - что все площадки построены в виде сказочных деревень: это домики, где будут продаваться сладости и вкусные напитки, в центре (будет) елка. Это сказочные мини-города", - рассказал он.

В целом, по словам директора, зимнее украшение парка в этом году выполнено в классическом стиле. Так, в парке разместится неоновое небо длиной более 200 метров с танцующими парами. На центральной клумбе парка будут установлены светящиеся фигуры Щелкунчика из одноименного балета и других классических персонажей.

Кроме того, этой зимой, как и в прошлые годы, в парке будут размещены костровые точки, где посетители смогут пожарить, например, сосиски, рассказал Лапшин. Он добавил, что традиционно в "Сокольниках" будет несколько обогревающих арт-объектов, к которым смогут прикасаться замерзшие посетители. Среди них в этом году - большая "Собака-обнимака" породы хаски.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 13 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино.