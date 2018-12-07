В технопарке "Калибр" выпустили устройство быстрого тушения пожара при добыче нефти

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Резидент технопарка "Калибр" в Москве компания "ПКФ Линас" совместно с выпускниками МГТУ им. Баумана разработали оборудование для оперативного тушения пожаров в районах нефтедобычи, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Блок редукторов, разработанных в технопарке "Калибр", позволят существенно сократить время ликвидации возгорания на нефтедобывающих промыслах", - говорится в сообщении.

Изобретение позволяет снизить высокое давление воды, используемой в нефтеносном пласте для добычи нефти, и адаптировать таким образом уже имеющийся водный ресурс для пожаротушения. "Эффективность мероприятий по пожаротушению повышается, их скорость растет, а водный ресурс экономится", - отмечает пресс-служба.

"Приоритетным направлением экономической политики правительства Москвы, в том числе, является реализация программы импортозамещения, и мы рады, что разработанные в наших технопарках инновационные продукты отвечают этим задачам. Всесторонняя поддержка резидентов, как финансовой, так и нефинансовой направленности, способствует дальнейшей реализации потенциала столичного бизнеса", - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В Москве работает 34 технопарка и 42 промышленных комплекса. В общей сложности в них трудятся 96,5 тыс. человек.

Технопарк "Калибр", созданный в начале 2015 года, объединяет более 200 компаний. Предприятия платформы работают в нескольких направлениях, основными являются: мультимедийные и информационно-телекоммуникационные технологии, а также приборостроение.