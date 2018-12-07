Усадьбу XVIII века готовят к реставрации в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты начали обследование городской усадьбы XVIII-XIX веков, расположенной на Спартаковской улице в центре Москвы, в рамках подготовки к реставрации. Объект является памятником федерального значения, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Городская усадьба, в которой начинаются научно-исследовательские работы, расположена в Басманном районе Москвы. Ее главный дом представляет собой двухэтажное здание с фасадом, оформленным в стиле классицизма. Предположительно, оно не пострадало в пожаре 1812 года, а в середине XIX века было переделано под многоквартирный доходный дом. В советское время здание использовалось как учебное", - приводятся на портале слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В середине XIX века дом принадлежал московскому генерал-губернатору Арсению Закревскому (1783-1865).

"Сейчас памятник требует реставрации. Специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить памятник, зафиксировать все его особенности. Это позволит избежать каких-либо накладок при проведении реставрации", - добавил Емельянов.