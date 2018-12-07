Движение на желтой ветке московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена введено в график после сбоя. Ранее интервалы были увеличены из-за инцидента с пассажиром.
"Движение поездов на Солнцевской линии (8А) введено в график", - говорится в пятницу в сообщении подземки в Twitter.
Движение поездов на Солнцевской линии (8А) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 декабря 2018 г.
Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, пассажир метро упал на рельсы на станции "Минская" Солнцевской линии. Его состояние уточняется.