Движение на желтой ветке московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена введено в график после сбоя. Ранее интервалы были увеличены из-за инцидента с пассажиром.

"Движение поездов на Солнцевской линии (8А) введено в график", - говорится в пятницу в сообщении подземки в Twitter.