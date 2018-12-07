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Движение на желтой ветке московского метро восстановлено после сбоя

По сообщениям источника в правоохранительных органах, пассажир упал на рельсы на одной из станций

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена введено в график после сбоя. Ранее интервалы были увеличены из-за инцидента с пассажиром.

"Движение поездов на Солнцевской линии (8А) введено в график", - говорится в пятницу в сообщении подземки в Twitter.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, пассажир метро упал на рельсы на станции "Минская" Солнцевской линии. Его состояние уточняется.

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